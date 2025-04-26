Концессия порта Черноморск — Украина ищет инвестора

Морской торговый порт "Черноморск" Фото иллюстративное: seaport.com.ua

Украина презентовала концессионный проект контейнерного терминала в порту "Черноморск" в Варшаве. Инвесторам предложили 40-летнюю концессию и доступ к мощной новой логистической системе. Проект призван развивать Черное море даже во время войны.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий.

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Известно, что проект предусматривает долгосрочную концессию на 40 лет, которая охватывает два терминала, а именно контейнерный и универсальный. Их суммарный потенциал оценивается в 760 тысяч TEU контейнеров и более 5 миллионов тонн груза ежегодно.

"Концессия — это не просто инфраструктура. Это шанс для инвесторов стать частью новой логистической системы Черного моря. Украина не ждет конца войны, а уже сейчас инвестирует в развитие портов", — отметил заместитель министра развития громад и территорий Андрей Кашуба.

Проект также интегрируется во вновь созданный Украинский коридор. Он поможет диверсифицировать грузовые маршруты, усилить безопасность торговли и оптимизировать таможенные процессы.

Напомним, ранее заместитель главы Минсельхоза Польши заявил, что Варшава хочет купить или арендовать портовую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, что в первом квартале 2025 года три порта Большой Одессы увеличили судозаходы.