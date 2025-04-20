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Порти Одещини працюють — скільки суден зайшло в цьому році

20 квітня 2025 15:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Порти Великої Одеси прийняли понад 600 суден за три місяці
Суховантаж в одеському порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У першому кварталі 2025 року три порти Великої Одеси збільшили судозаходи. Це стало можливим попри постійні ракетні та дронові атаки з боку Росії. Наразі морський коридор працює, а активність іноземних суден зростає щомісяця.

Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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Допис Андрія Клименко. Фото: скриншот

Скільки суден прийняли порти Великої Одеси

За його інформацією, з січня по березень 2025 року до портів Великої Одеси зайшли 659 суден, що демонструє зростання морської активності на тлі війни. 

Найбільше суднозаходів зафіксували у березні — 242, у лютому — 213, у січні — 204. Усі ці порти працюють у межах українського морського коридору.

Обстріли портів

Втім, Росія намагається паралізувати роботу портів. За даними Клименка, за три місяці 2025 року окупанти здійснили щонайменше 35 атак по об'єктах в Одеській області. Це в середньому одна атака кожні три дні. У кожному з ударів РФ використовує від 5 до 20 дронів. Загалом від початку року випущено близько 200 безпілотників.

Нагадаємо, у Чорному та Середземному морях зафіксовані споряджені ракетоносії окупантів. Також ми писали, що Кремль зосереджує зусилля на південному напрямку, і захоплення Одеси в Росії розглядають як вирішальний крок до їхньої перемоги. 

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