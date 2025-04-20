Наступ на Одесу — фінальний акорд у сценарії Москви: Веслі Кларк

Генерал та колишній командувач військами НАТО Веслі Кларк. Фото: Lucy Nicholson/REUTERS

Окупанти не полишили свої наміри щодо захоплення Одеси. Ба більше, Кремль зосереджує зусилля на південному напрямку, і захоплення міста розглядається як вирішальний крок до їхньої перемоги.

Про це в етері телеканалу Espreso, заявив генерал та колишній командувач військами НАТО Веслі Кларк.

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Росія прагне захопити Одесу

Експерт наголосив, що головна мета Росії — не просто просування на фронті, а захоплення Одеси. За його словами, з погляду Кремля це означатиме "фактичну перемогу у війні".

"Основні зусилля, ймовірно, як і раніше зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсона, Миколаєва з подальшим просуванням на Одесу. З російської точки зору захоплення Одеси означатиме завершення війни і фактичну перемогу", — пояснив Кларк.

Він вважає, що для України надважливим стає стратегічна оборона, а також удари по вразливих точках російської логістики.

"Усе, що здатне підірвати логістичні можливості противника, є надзвичайно важливим і доцільним. Якщо вдасться порушити здатність Росії здійснювати операції з території Криму — через удари по залізничних сполученнях, мосту або інших маршрутах постачання — це значно ускладнить їхнє просування", — сказав генерал.

Одесі потрібен захист

На його думку, Київ має діяти раціонально і стратегічно, бо зараз не має достатньо ресурсів, аби вести війну лише для "завдання болю" ворогу.

"Головне завдання — переконати Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом він не зможе", — підсумував Веслі Кларк.

Він додав, що Одеса залишається ключовою стратегічною точкою, яку Україна має захистити за будь-яку ціну.

Нагадаємо, російські загарбники безпілотниками атакували Запорізьку область та поранили чоловіка, також зафіксовано багато руйнувань. Окрім цього, станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів