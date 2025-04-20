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Генерал НАТО предупредил, что Россия стремится захватить Одессу

20 апреля 2025 10:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Наступление на Одессу - финальный аккорд в сценарии Москвы: Уэсли Кларк
Генерал и бывший командующий войсками НАТО Уэсли Кларк. Фото: Lucy Nicholson/REUTERS
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Оккупанты не оставили свои намерения по захвату Одессы. Более того, Кремль сосредотачивает усилия на южном направлении, и захват города рассматривается как решающий шаг к их победе.

Об этом в эфире телеканала Espreso, заявил генерал и бывший командующий войсками НАТО Уэсли Кларк.

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Россия стремится захватить Одессу

Эксперт подчеркнул, что главная цель России — не просто продвижение на фронте, а захват Одессы. По его словам, с точки зрения Кремля это будет означать "фактическую победу в войне".

"Основные усилия, вероятно, по-прежнему сосредоточены на направлениях Запорожья, Херсона, Николаева с последующим продвижением на Одессу. С российской точки зрения захват Одессы будет означать завершение войны и фактическую победу", — пояснил Кларк.

Он считает, что для Украины сверхважным становится стратегическая оборона, а также удары по уязвимым точкам российской логистики.

"Все, что способно подорвать логистические возможности противника, является чрезвычайно важным и целесообразным. Если удастся нарушить способность России осуществлять операции с территории Крыма — через удары по железнодорожным сообщениям, мосту или другим маршрутам снабжения — это значительно усложнит их продвижение", — сказал генерал.

Одессе нужна защита

По его мнению, Киев должен действовать рационально и стратегически, потому что сейчас не имеет достаточно ресурсов, чтобы вести войну только для "причинения боли" врагу.

"Главная задача — убедить Путина, что победить в этой войне военным путем он не сможет", — подытожил Уэсли Кларк.

Он добавил, что Одесса остается ключевой стратегической точкой, которую Украина должна защитить любой ценой.

Напомним, российские захватчики беспилотниками атаковали Запорожскую область и ранили мужчину, также зафиксировано много разрушений. Кроме этого, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов

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