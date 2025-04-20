Ракетоносії РФ у Чорному морі — загроза з моря

Бойовий корабель РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок неділі, 20 квітня, Росія зберігає ракетну загрозу з моря. У Чорному та Азовському морях зафіксовані споряджені ракетоносії окупантів.

Про це у неділю, 20 квітня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі зараз перебуває один ворожий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр" із можливим залпом до 6 ракет. У Середземному морі зафіксовано два російські ракетоносії з загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні.

Рух через Керченську протоку

За останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли 12 цивільних суден. З них 6 увійшли до Чорного моря — 5 з них продовжили рух до Босфору, а ще 6 — до Азовського, 4 з них прийшли з боку Босфору.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Ворожі судна регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ускладнює їх моніторинг і становить потенційну загрозу для цивільного судноплавства та безпеки в регіоні.

Нагадаємо, станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів. Також ми писали, що американський конгресмен Джо Вілсон, звинуватив Путіна в обмані.