Ракетоносители РФ в Черном море - угроза с моря

Боевой корабль РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 20 апреля, Россия сохраняет ракетную угрозу с моря. В Черном и Азовском морях зафиксированы снаряженные ракетоносители оккупантов.

Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море сейчас находится один вражеский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" с возможным залпом до 6 ракет. В Средиземном море зафиксировано два российских ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет. В Азовском море пока вражеские корабли отсутствуют.

Движение через Керченский пролив

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошли 12 гражданских судов. Из них 6 вошли в Черное море — 5 из них продолжили движение в Босфор, а еще 6 — в Азовское, 4 из них пришли со стороны Босфора.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Вражеские суда регулярно выключают системы автоматической идентификации (AIS), что затрудняет их мониторинг и представляет потенциальную угрозу для гражданского судоходства и безопасности в регионе.

Напомним, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов. Также мы писали, что американский конгрессмен Джо Уилсон обвинил Путина в обмане.