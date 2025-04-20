Порты Большой Одессы приняли более 600 суден за три месяца

Сухогруз в одесском порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В первом квартале 2025 года три порта Большой Одессы увеличили судозаходы. Это стало возможным, несмотря на постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны России. Сейчас морской коридор работает, а активность иностранных судов растет ежемесячно.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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Сообщение Андрея Клименко. Фото: скриншот

Сколько судов приняли порты Большой Одессы

По его информации, с января по март 2025 года в порты Большой Одессы зашли 659 судов, что демонстрирует рост морской активности на фоне войны.

Больше всего судозаходов зафиксировали в марте — 242, в феврале — 213, в январе — 204. Все эти порты работают в пределах украинского морского коридора.

Обстрелы портов

Впрочем, Россия пытается парализовать работу портов. По данным Клименко, за три месяца 2025 года оккупанты совершили не менее 35 атак по объектам в Одесской области. Это в среднем одна атака каждые три дня. В каждом из ударов РФ использует от 5 до 20 дронов. Всего с начала года выпущено около 200 беспилотников.

Напомним, в Черном и Средиземном морях зафиксированы снаряженные ракетоносители оккупантов. Также мы писали, что Кремль сосредотачивает усилия на южном направлении, и захват Одессы в России рассматривают как решающий шаг к их победе.