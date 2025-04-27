Разминирование Черного моря: минная угроза для безопасности судоходства

Военные осматривают мину, которую выбросило на берег. Фото иллюстративное: armyinform

Черное море продолжает быть под угрозой из-за минирования акватории оккупантами. Военные ВСУ постоянно работают для очистки вод от мин, в частности вблизи портов Большой Одессы. Однако, проблема минирования остается серьезной из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Он говорит, что военные работают, чтобы обеспечить безопасность судоходства и сохранить функционирование зернового коридора. Однако россияне не прекращают минировать акваторию, что создает постоянную угрозу для гражданских судов, ведь мины заносит течением ближе к побережью.

"Наша главная цель — обеспечить безопасное судоходство, особенно на участках, где проходят гражданские суда, перевозящие зерно. Это касается акватории, где расположены портовые инфраструктуры и якорные стоянки", — отметил Плетенчук.

Море не могут очистить пока россияне не прекратят атаковать

По его словам, проблема с минами не может быть решена окончательно без достижения стабильного уровня безопасности в Черном море. Плетенчук уверен, что важным шагом является постоянный мониторинг и оперативное реагирование на угрозы.

"Проблема минирования будет оставаться актуальной до тех пор, пока не будет достигнут уровень безопасности, когда можно будет спокойно отправлять корабли без опасения атак", — пояснил спикер ВМС ВСУ.

Несмотря на трудности, количество судов, которые пользуются портами Большой Одессы, увеличивается. С января по март 2025 года в порты зашли 659 судов,

Напомним, в Одесском морском порту готовятся восстановить поврежденный в результате российского обстрела причал. Также мы писали, что Украина презентовала концессионный проект контейнерного терминала в порту "Черноморск" в Варшаве.