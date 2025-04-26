В Одесі ремонтуватимуть причал після обстрілу: оголошено тендер

Причал в порту. Фото ілюстративне: АМПУ

В Одеському морському порту готуються відновити пошкоджений унаслідок обстрілу причал. ДП "Адміністрація морських портів України" оголосила тендер на проведення ремонтних робіт. Роботи триватимуть без зупинення портових операцій і завершаться до кінця року. На відновлення планують витратити понад 3 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі закупівлі

Причал зазнав серйозних ушкоджень під час ракетного удару Росії 11 березня 2025 року, що частково обмежило його роботу. Під час ремонту планують повністю відновити інфраструктуру і повернути об'єкт до повноцінної експлуатації. Пропозиції від учасників прийматимуть до 12 травня, а аукціон відбудеться наступного дня. Звернення за роз’ясненнями або оскарження умов закупівлі прийматимуть до 9 травня.

Що планують зробити

Проєкт передбачає широкий комплекс робіт. На першому етапі буде проведено демонтаж пошкоджених конструкцій: знімуть старе асфальтобетонне покриття, розберуть залізобетонні плити та балки, а також підкранові колії. Далі розпочнуться будівельні роботи. Планується встановити нові залізобетонні плити, відновити балки й підкранові колії.

Також буде встановлено нові сталеві труби та закладні деталі для зміцнення конструкції. Для ремонту покриття причалу застосують сучасні ремонтні суміші швидкого твердіння, що дозволить оперативно відновити цілісність бетонних поверхонь.

Фінансування ремонту здійснюватиметься коштом власних доходів філії. Приймання тендерних пропозицій триватиме до 12 травня, аукціон призначено на 13 травня. Завершити усі роботи планують до 31 грудня 2025 року, при цьому порт продовжить свою роботу без зупинок.

Скільки об'єктів портової інфраструктури зазнали пошкоджень

Додамо, що в АМПУ зазначили, починаючи з літа 2023 року, російські обстріли пошкодили близько 400 об’єктів портової інфраструктури України. Причал у порту Одеси — один із багатьох критичних об’єктів, що потребують оперативного відновлення для забезпечення безперервної роботи морських портів.

Нагадаємо, одеська міськрада готується провести капітальний ремонт берегоукріплення на ділянці від вулиці Новоберегової, 90/51 до пляжу Аркадія. Також ми писали, що Україна презентувала концесійний проєкт контейнерного термінала в порту "Чорноморськ" у Варшаві.