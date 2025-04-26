В Одессе будут ремонтировать причал после обстрела: объявлен тендер

Причал в порту. Фото иллюстративное: АМПУ

В Одесском морском порту готовятся восстановить поврежденный в результате обстрела причал. ГП "Администрация морских портов Украины" объявила тендер на проведение ремонтных работ. Работы будут продолжаться без остановки портовых операций и завершатся до конца года. На восстановление планируют потратить около трех млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Детали закупки

Причал получил серьезные повреждения во время ракетного удара россии 11 марта 2025 года, что частично ограничило его работу. Во время ремонта планируют полностью восстановить инфраструктуру и вернуть объект к полноценной эксплуатации. Предложения от участников будут принимать до 12 мая, а аукцион состоится на следующий день. Обращение за разъяснениями или обжалования условий закупки будут принимать до 9 мая.

Что планируют сделать

Проект предусматривает широкий комплекс работ. На первом этапе будет проведен демонтаж поврежденных конструкций: снимут старое асфальтобетонное покрытие, разберут железобетонные плиты и балки, а также подкрановые пути. Далее начнутся строительные работы. Планируется установить новые железобетонные плиты, восстановить балки и подкрановые пути.

Также будут установлены новые стальные трубы и закладные детали для укрепления конструкции. Для ремонта покрытия причала применят современные ремонтные смеси быстрого твердения, что позволит оперативно восстановить целостность бетонных поверхностей.

Финансирование ремонта будет осуществляться за счет собственных доходов филиала. Прием тендерных предложений продлится до 12 мая, аукцион назначен на 13 мая. Завершить все работы планируют до 31 декабря 2025 года, при этом порт продолжит свою работу без остановок.

Сколько объектов портовой инфраструктуры получили повреждения

Добавим, что в АМПУ отметили, начиная с лета 2023 года, российские обстрелы повредили около 400 объектов портовой инфраструктуры Украины. Причал в порту Одессы — один из многих критических объектов, требующих оперативного восстановления для обеспечения непрерывной работы морских портов.

Напомним, одесский горсовет готовится провести капитальный ремонт берегоукрепления на участке от улицы Новобереговой, 90/51 до пляжа Аркадия. Также мы писали, что Украина презентовала концессионный проект контейнерного терминала в порту "Черноморск" в Варшаве.