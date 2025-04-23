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На берегоукріплення в Одеській Аркадії витратять 167 млн.

23 квітня 2025 16:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Капітальний ремонт узбережжя в Одесі - міськрада оголосила тендер на 167,2 мільйони гривень
Пляж в Аркадії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська міськрада готується провести капітальний ремонт берегоукріплення на ділянці від вулиці Новоберегової, 90/51 до пляжу Аркадія. На це планують виділити 167,2 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендеру, який опубліковало управління капітального будівництва міськради.

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На що підуть гроші

Розпочати укріплення планують у травні 2025 року і завершити до кінця 2026 року. Підрядник має провести масштабний комплекс інженерних і будівельних заходів. А саме демонтаж старих споруд, укладання бетонних блоків, облаштування набережної, ремонт бун і встановлення дренажних систем. Передбачаються й підводні роботи.

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Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Умови тендеру

Умови участі у тендері включають наявність кваліфікованого персоналу, сучасної техніки, досвід аналогічних робіт. Крім того, надання гарантій терміном не менше 10 років. Прийом пропозицій триватиме до 8 травня, аукціон відбудеться того ж дня. Фінансувати заходи планують за рахунок місцевого бюджету, однак наразі таких коштів у міста немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що бонових загороджень у Криму поменшало. А також про продаж заарештованих російських добрив.

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