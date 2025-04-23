Капитальный ремонт побережья в Одессе - горсовет объявил тендер на 167,2 миллиона гривен

Пляж в Аркадии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский горсовет готовится провести капитальный ремонт берегоукрепления на участке от улицы Новобереговой, 90/51 до пляжа Аркадия. На это планируют выделить 167,2 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендера, который опубликовало управление капитального строительства горсовета.

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Начать укрепление планируют в мае 2025 года и завершить до конца 2026 года. Подрядчик должен провести масштабный комплекс инженерных и строительных мероприятий. А именно демонтаж старых сооружений, укладка бетонных блоков, обустройство набережной, ремонт бун и установка дренажных систем. Предусматриваются и подводные работы.

Тендерное предложение. Фото: скриншот

Условия тендера

Условия участия в тендере включают наличие квалифицированного персонала, современной техники, опыт аналогичных работ. Кроме того — предоставление гарантий сроком не менее 10 лет. Прием предложений продлится до 8 мая, аукцион состоится в тот же день. Финансировать мероприятия планируют за счет местного бюджета, однако сейчас у города таких денег нет.

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