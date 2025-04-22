Військові показали як збивали дрони вночі над Одещиною (відео)

Стрільба по дронах. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ

Службовці одеської протиповітряної оборони знову показали видовищне відео збиття ворожих дронів над Одещиною. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО, декілька російських БпЛа не долетіли до своїх цілей.

Про це повідомляють у Повітряному командуванні. "Південь",

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Вночі ворог завдав масованого удару дронами типу SHAHED-136 по півдню України. В результаті атаки було пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури Одеси. Однак завдяки злагодженій роботі підрозділів ППО, оборонцям вдалось знищити 3 російських ударних безпілотники до того, як вони долетіли до намічених цілей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, який вигляд після обстрілу має одна з міських шкіл.