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Військові показали, як збивали дрони над Одесою вночі (відео)

22 квітня 2025 16:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Військові показали як збивали дрони вночі над Одещиною (відео)
Стрільба по дронах. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Службовці одеської протиповітряної оборони знову показали видовищне відео збиття ворожих дронів над Одещиною. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО, декілька російських БпЛа не долетіли до своїх цілей.

Про це повідомляють у Повітряному командуванні. "Південь",

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Вночі ворог завдав масованого удару дронами типу SHAHED-136 по півдню України. В результаті атаки було пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури Одеси. Однак завдяки злагодженій роботі підрозділів ППО, оборонцям вдалось знищити 3 російських ударних безпілотники до того, як вони долетіли до намічених цілей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, який вигляд після обстрілу має одна з міських шкіл.

Одеса Новини Одеси ППО дрони війна в Україні
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