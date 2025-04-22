Військові показали як збивали дрони вночі над Одещиною (відео)

Військові показали, як збивали дрони над Одесою вночі (відео)
Службовці одеської протиповітряної оборони знову показали видовищне відео збиття ворожих дронів над Одещиною. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО, декілька російських БпЛа не долетіли до своїх цілей.
Про це повідомляють у Повітряному командуванні. "Південь",
Подробиці бою
Вночі ворог завдав масованого удару дронами типу SHAHED-136 по півдню України. В результаті атаки було пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури Одеси. Однак завдяки злагодженій роботі підрозділів ППО, оборонцям вдалось знищити 3 російських ударних безпілотники до того, як вони долетіли до намічених цілей.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, який вигляд після обстрілу має одна з міських шкіл.
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