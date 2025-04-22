Военные показали как сбивали дроны ночью над Одесской областью (видео)

Стрельба по дронам. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

Служащие одесской противовоздушной обороны снова показали зрелищное видео сбития вражеских дронов над Одесской областью. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО, несколько российских БпЛа не долетели до своих целей.

Об этом сообщают в Воздушном командовании "Юг",

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Подробности боя

Ночью враг нанес массированный удар дронами типа SHAHED-136 по югу Украины. В результате атаки было повреждено немало объектов гражданской инфраструктуры Одессы. Однако благодаря слаженной работе подразделений ПВО, защитникам удалось уничтожить 3 российских ударных беспилотника до того, как они долетели до намеченных целей.

Напомним, недавно мы писали о последствиях дроновой атаки на Одессу. А также о том, как после обстрела выглядит одна из городских школ.