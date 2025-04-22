Поврежденная российским дроновым обстрелом школа в Одессе - фото

Как выглядит одесская школа после атаки российским дроном (фото)
В результате российской дроновой атаки вчера вечером в одесских школах было выбито более 90 окон, из-за чего некоторые ученики сегодня перешли на дистанционное обучение. Сейчас сотрудники учебных заведений убирают последствия удара, чтобы дети могли как можно быстрее вернуться в классы.
Новини.LIVE узнавали о состоянии одной из школ с места происшествия.
Выбитые окна и двери
В одной из одесских школ было повреждено более 45 окон. Взрывная волна выбила остекление и сломала рамы. Сильно пострадали и двери учебного заведения. В некоторых классах обучать детей пока невозможно.
Директор учреждения Лилия Пенязенко едва сдерживает слезы, вспоминая прошлую ночь. Во время обстрела в здании находился охранник, который, к счастью не пострадал.
"Убираем стекла, дальше будут затягивать окна пленкой. Уже договорились с подрядчиками, которые будут ремонтировать окна. Как только закончим уборку, переведем детей из поврежденных кабинетов в кабинеты с целыми окнами и будем работать",— говорит Лилия Пенязенко.
В результате обстрела на сегодня детей в этой школе перевели на дистанционное обучение, пока не устранят все последствия дроновой атаки РФ.
Напомним, недавно мы писали об угрозе от кораблей в Черном море. А также о фотографиях с мест прилетов в Одессе.
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