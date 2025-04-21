Вибухи в Одесі 21 квітня - що відомо

Дим в небі після атаки. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У понеділок, 21 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ворожих дронів у місті.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Труханова. Фото: скріншот

Що відомо про вибухи в Одесі

"В місті чутно вибухи!" — написав мер.

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

"Увага! м.Одеса! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!" — говориться у повідомленні.

Пост Повітряних Сил. Фото: скріншот

Де оголосили тривогу

Станом на 22:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемирʼя". Після цього в Україні зменшилась кількість вибухів.

Однак, у той же день вибухи лунали в Київській області. Там також працювали сили протиповітряної оборони.