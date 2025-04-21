Вибухи в Одесі 21 квітня - що відомо

В Одесі пролунали вибухи — місто під атакою БпЛА
У понеділок, 21 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ворожих дронів у місті.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram.
Що відомо про вибухи в Одесі
"В місті чутно вибухи!" — написав мер.
Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.
"Увага! м.Одеса! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!" — говориться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 22:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемирʼя". Після цього в Україні зменшилась кількість вибухів.
Однак, у той же день вибухи лунали в Київській області. Там також працювали сили протиповітряної оборони.
Читайте Новини.LIVE!