Взрывы в Одессе 21 апреля - что известно

Дым в небе после атаки после атаки. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В понедельник, 21 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Это связано с работой вражеских дронов в городе.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в Telegram.

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Пост Труханова. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Одессе

"В городе слышны взрывы!" — написал мэр.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

"Внимание! г. Одесса! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". После этого в Украине уменьшилось количество взрывов.

Однако, в тот же день взрывы раздавались в Киевской области. Там также работали силы противовоздушной обороны.