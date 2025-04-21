Взрывы в Одессе 21 апреля - что известно

В Одессе прогремели взрывы — город под атакой БпЛА
В понедельник, 21 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Это связано с работой вражеских дронов в городе.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в Telegram.
Что известно о взрывах в Одессе
"В городе слышны взрывы!" — написал мэр.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.
"Внимание! г. Одесса! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА!" — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". После этого в Украине уменьшилось количество взрывов.
Однако, в тот же день взрывы раздавались в Киевской области. Там также работали силы противовоздушной обороны.
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