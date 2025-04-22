Наслідки вечірньої атаки дронами РФ на Одесу 21 квітня 2025 року - що розповіли місцеві

Прибирання наслідків. Фото: Новини. LIVE

Тисячі квартир, десятки автомобілів, школи — результат чергової російської атаки на Одесу. Увечері, коли люди готувалися до сну, ворог випустив містом безпілотники, які впали в густонаселеному житловому кварталі.

Новини.LIVE дізнавалися про те, як одесити пережили цю ніч з місця події.

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Ввечері було страшно

Після пережитої ночі люди потроху починають приходити до тями. Пережитий жах їм тепер ніколи не забути. Луїза Миколаївна намагається врятувати свої квіти та розсаду, яку вибуховою хвилею просто знесло. Жінка зізнається: дуже страшно, в такі моменти навіть не знаєш, що робити. На щастя, вікна залишилися цілими завдяки тому, що були відкриті.

"Весь дім трясло. Балкон розкрило вибуховою хвилею, але вікна не вибило, адже я їх не повністю зачинила. Перевернуло усі мої квіти, всю розсаду. Крізь усе було в землі", — розповідає Луїза Миколаївна.

Луїза Миколаївна, лишилася без розсади. Фото: Новини.LIVE

Понівечений будинок. Фото: Новини.LIVE

Комунальниця прибирає наслідки. Фото: Новини.LIVE

Однак чимало сусідів Луїзи Миколаївни залишилися без вікон. В деяких мешканців були понівечені автівки. Наразі люди лише підраховують збитки, які їм принесла вечірня атака РФ.

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані балкони. Фото: Новини.LIVE

Балкони після атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибух шахеда

Внаслідок прильотів зайнялася пожежа у житловій забудові. Коли рятувальники вже боролися із вогнем — вибухнув один із шахедів, який до того не здетонував. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих як серед місцевих, так і серед співробітників ДСНС.

"Постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки, адмінбудівля та автівки Під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахед який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, але трохи злякалися. Декілька хвилин оговтувалися, але потім продовжили свою роботу", — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Місце вибуху. Фото: Новини.LIVE

Уламки шахеду. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Наразі в місті працюють оперативні штаби, куди люди звертаються аби зафіксувати усі пошкодження майна з метою подальшої компенсації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку від кораблів ворога у Чорному морі. А також про вибухи, які лунали в Одесі.