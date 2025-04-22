Последствия ночного удара по Одессе — есть пострадавшие

Дроновая атака на Одессу ночью — что пострадало
Ночью 21 апреля враг попал ударными дронами по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали спасатели.
Об этом сообщает городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Пострадавшие в результате атаки
Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения в Одессе и автомобили горожан. По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь.
Помощь пострадавшим
Сейчас уже развернули оперативный штаб, где предоставляют консультации, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей. А также получить компенсацию из госбюджета по программе еВідновлення.
"На помощь людям придут наши надежные партнеры — общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", — говорится в сообщении Геннадия Труханова.
Прокуратура открыла дело
Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.
Напомним, недавно мы писали о взрывах в Одессе. А также о перемирии для РФ и Украины.
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