Последствия ночного удара по Одессе — есть пострадавшие

Последствия атаки. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Ночью 21 апреля враг попал ударными дронами по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Пострадавшие в результате атаки

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения в Одессе и автомобили горожан. По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Тушение пожара. фото: Официальный канал города

Пожар во дворе, фото: Официальный канал города

Помощь пострадавшим

Сейчас уже развернули оперативный штаб, где предоставляют консультации, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей. А также получить компенсацию из госбюджета по программе еВідновлення.

"На помощь людям придут наши надежные партнеры — общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", — говорится в сообщении Геннадия Труханова.

После обстрела. Фото: Официальный канал города

Поврежденный дом. Фото: Официальный канал города

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

Поврежденное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Выбитое стекло. Фото: Одесская областная прокуратура

Место падения дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о взрывах в Одессе. А также о перемирии для РФ и Украины.