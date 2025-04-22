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Дроновая атака на Одессу ночью — что пострадало

22 апреля 2025 09:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия ночного удара по Одессе — есть пострадавшие
Последствия атаки. Фото: Геннадий Труханов в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью 21 апреля враг попал ударными дронами по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Пострадавшие в результате атаки

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения в Одессе и автомобили горожан. По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

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Тушение пожара. фото: Официальный канал города
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Пожар во дворе, фото: Официальный канал города

Помощь пострадавшим

Сейчас уже развернули оперативный штаб, где предоставляют консультации, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей. А также получить компенсацию из госбюджета по программе еВідновлення.

"На помощь людям придут наши надежные партнеры — общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", — говорится в сообщении Геннадия Труханова.

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После обстрела. Фото: Официальный канал города
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Поврежденный дом. Фото: Официальный канал города

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

Враг совершил дроновую атаку на Одессу — какие последствия (фото) - фото 5
Поврежденное здание. Фото: Одесская областная прокуратура
Враг совершил дроновую атаку на Одессу — какие последствия (фото) - фото 6
Выбитое стекло. Фото: Одесская областная прокуратура
Враг совершил дроновую атаку на Одессу — какие последствия (фото) - фото 7
Место падения дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о взрывах в Одессе. А также о перемирии для РФ и Украины.

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