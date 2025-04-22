Возможно ли перемирие Украины и РФ в 2025 году: что говорят эксперты

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Будущее российско-украинской войны все больше зависит не только от ситуации на фронте, но и от международной дипломатии. Сигналы, поступающие из Вашингтона, свидетельствуют: Украина входит в сложную фазу переговорного процесса, в которой важно не потерять субъектность. Все очевиднее — США могут сосредоточиться не на поиске победы, а на сохранении лица. Все чаще звучит мысль: возможна новая попытка "договориться" с Путиным. Но какую цену за это придется заплатить Украине?

Журналисты Новини.LIVE спросили об этом у политолога Людмилы Покровщук.

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Санкции для России

Параллельно с попытками политического давления на Россию, США используют санкционный инструмент. Однако как оказывается, реальный эффект таких ограничений значительно меньше, чем ожидалось. Причина — многочисленные исключения, позволяющие обходить запреты через специальные разрешения Минфина. Такой подход не только нивелирует цель санкций, но и создает пространство для гибридных манипуляций со стороны РФ. В то же время Украина нуждается не в символических мерах, а в действенном изолировании агрессора от мировой экономики.

"Надо вести более жесткую позицию, против России. Потому что те санкции, которые сейчас есть, именно от Соединенных Штатов замечу, когда они вводят санкции, то в Министерстве финансов вводят потом такие генеральные доверенности. И генеральные доверенности выдаются предприятиям, которым разрешается эти санкции не выполнять в определенной степени. А нам нужно, чтобы эти санкции полностью выполнялись и именно, чтобы они были более жесткими. То есть нужно определенное такое, не то бы сказать эмбарго, но более жесткая позиция по оружию", — говорит политолог Людмила Покровщук.

Политолог Людмила Покровщук о санкциях для России. Фото: Новини.LIVE

Фактически это означает: что даже под санкциями Россия сохраняет доступ к критическим ресурсам, в частности к технологиям двойного назначения. Без усиления санкционной политики Москва и в дальнейшем будет финансировать войну по международным каналам.

Кому выгодна пауза в войне

Идея краткосрочного перемирия, которую продвигает часть американского истеблишмента, выглядит привлекательной только на первый взгляд. На самом же деле речь идет не о завершении войны, а об отложенном конфликте с высокими рисками. При отсутствии четкого механизма контроля за соблюдением договоренностей, такие инициативы создают иллюзию мира. Россия получает время на перегруппировку, а Запад — возможность временно "выключить" войну из информационной повестки дня. Украина в этом сценарии — единственная, кто реально рискует.

"Если Трамп выйдет на сто дней с этим частичным, то это, в принципе, уже есть прогресс. Но здесь также есть определенное предостережение. Если он выйдет и заявит, что есть частичное перемирие, то мы должны понимать, как оно будет происходить. Что такое частичное перемирие? Как будет это контролироваться? А времени уже совсем мало. В принципе, времени уже нет у него. Поэтому на сегодня очень-очень сложный процесс", — говорит эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук о том, кому выгодна пауза в войне. Фото: Новини.LIVE

Опыт предыдущих "перемирий" — Минских договоренностей — демонстрирует, что такие форматы не работают без жестких гарантий. И самое главное — без готовности наказывать нарушителя.

Симпатия Трампа к Путину

Личное отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину давно вызывает вопросы у политических аналитиков. В этом контексте важно понимать, что Трамп воспринимает Россию не как угрозу, а как империю, которую стоит уважать. Такая позиция не только опасна, но и деструктивна для глобального баланса сил.

"Он император, у него такая политика. Ему, в принципе, может не нравиться то, что Путин делает в России. Но это он делает в России, и Трампу на это все равно. Но по его словам, Россия — это империя", — отмечает эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук о симпатии Трампа к Путину. Фото: Новини.LIVE

Это объясняет, почему Трамп часто отказывается от оценок действий Кремля, предлагая "договориться как лидеры". И именно здесь кроется самая большая опасность для Украины.

Трамп заинтересован в России

За пределами публичного обсуждения существует еще одно экономическое измерение американо-российских отношений. И здесь ключевым является регион Арктики, богатый ресурсами и стратегически важный в военном контексте. Трамп, как бизнесмен, не может игнорировать эти возможности, особенно в условиях конкуренции с Китаем. Именно поэтому даже во время войны сохраняется кулуарная экономическая коммуникация с РФ. Этот фактор существенно усложняет прозрачность политики США относительно войны в Украине.

"Россия Дональду Трампу нужна, чтобы решить ряд вопросов, которые его очень интересуют. Первое, это, конечно, вопрос Арктики. И вот если мы посмотрим, что Дмитриев привез первый раз, когда приехал в Вашингтон. Там очень большой был экономический блок по Арктике. Это то, что было нужно самому Трампу", — говорит политолог.

Политолог Людмила Покровщук о заинтересованности американского президента в России. Фото: Новини.LIVE

Учитывая это, можно предположить, что стратегические соглашения в Арктическом регионе становятся одной из карт в переговорном процессе. И здесь интересы Украины могут легко отойти на второй план.

Ранее мы писали, что Трамп сделал заявление о последних встречах Украины и РФ. А также о том, что Кэллог объяснил, на что рассчитывать Украине относительно перемирия.