Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны arrow

Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

22 апреля 2025 06:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Возможно ли перемирие Украины и РФ в 2025 году: что говорят эксперты
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Будущее российско-украинской войны все больше зависит не только от ситуации на фронте, но и от международной дипломатии. Сигналы, поступающие из Вашингтона, свидетельствуют: Украина входит в сложную фазу переговорного процесса, в которой важно не потерять субъектность. Все очевиднее США могут сосредоточиться не на поиске победы, а на сохранении лица. Все чаще звучит мысль: возможна новая попытка "договориться" с Путиным. Но какую цену за это придется заплатить Украине?

Журналисты Новини.LIVE спросили об этом у политолога Людмилы Покровщук.

Реклама
Читайте также:

Санкции для России

Параллельно с попытками политического давления на Россию, США используют санкционный инструмент. Однако как оказывается, реальный эффект таких ограничений значительно меньше, чем ожидалось. Причина  многочисленные исключения, позволяющие обходить запреты через специальные разрешения Минфина. Такой подход не только нивелирует цель санкций, но и создает пространство для гибридных манипуляций со стороны РФ. В то же время Украина нуждается не в символических мерах, а в действенном изолировании агрессора от мировой экономики.

"Надо вести более жесткую позицию, против России. Потому что те санкции, которые сейчас есть, именно от Соединенных Штатов замечу, когда они вводят санкции, то в Министерстве финансов вводят потом такие генеральные доверенности. И генеральные доверенности выдаются предприятиям, которым разрешается эти санкции не выполнять в определенной степени. А нам нужно, чтобы эти санкции полностью выполнялись и именно, чтобы они были более жесткими. То есть нужно определенное такое, не то бы сказать эмбарго, но более жесткая позиция по оружию",  говорит политолог Людмила Покровщук.

політологиня Людмила Покровщук про санкції для росії
Политолог Людмила Покровщук о санкциях для России. Фото: Новини.LIVE

Фактически это означает: что даже под санкциями Россия сохраняет доступ к критическим ресурсам, в частности к технологиям двойного назначения. Без усиления санкционной политики Москва и в дальнейшем будет финансировать войну по международным каналам.

Кому выгодна пауза в войне

Идея краткосрочного перемирия, которую продвигает часть американского истеблишмента, выглядит привлекательной только на первый взгляд. На самом же деле речь идет не о завершении войны, а об отложенном конфликте с высокими рисками. При отсутствии четкого механизма контроля за соблюдением договоренностей, такие инициативы создают иллюзию мира. Россия получает время на перегруппировку, а Запад возможность временно "выключить" войну из информационной повестки дня. Украина в этом сценарии  единственная, кто реально рискует.

"Если Трамп выйдет на сто дней с этим частичным, то это, в принципе, уже есть прогресс. Но здесь также есть определенное предостережение. Если он выйдет и заявит, что есть частичное перемирие, то мы должны понимать, как оно будет происходить. Что такое частичное перемирие? Как будет это контролироваться? А времени уже совсем мало. В принципе, времени уже нет у него. Поэтому на сегодня очень-очень сложный процесс",  говорит эксперт.

політологиня про те кому вигідна пауза у війні
Эксперт Людмила Покровщук о том, кому выгодна пауза в войне. Фото: Новини.LIVE

Опыт предыдущих "перемирий" — Минских договоренностей демонстрирует, что такие форматы не работают без жестких гарантий. И самое главное  без готовности наказывать нарушителя.

Симпатия Трампа к Путину

Личное отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину давно вызывает вопросы у политических аналитиков. В этом контексте важно понимать, что Трамп воспринимает Россию не как угрозу, а как империю, которую стоит уважать. Такая позиция не только опасна, но и деструктивна для глобального баланса сил.

"Он император, у него такая политика. Ему, в принципе, может не нравиться то, что Путин делает в России. Но это он делает в России, и Трампу на это все равно. Но по его словам, Россия это империя", отмечает эксперт.

політологиня Людмила Покровщук про симпатію Трампа до Путіна
Эксперт Людмила Покровщук о симпатии Трампа к Путину. Фото: Новини.LIVE

Это объясняет, почему Трамп часто отказывается от оценок действий Кремля, предлагая "договориться как лидеры". И именно здесь кроется самая большая опасность для Украины.

Трамп заинтересован в России

За пределами публичного обсуждения существует еще одно экономическое измерение американо-российских отношений. И здесь ключевым является регион Арктики, богатый ресурсами и стратегически важный в военном контексте. Трамп, как бизнесмен, не может игнорировать эти возможности, особенно в условиях конкуренции с Китаем. Именно поэтому даже во время войны сохраняется кулуарная экономическая коммуникация с РФ. Этот фактор существенно усложняет прозрачность политики США относительно войны в Украине.

"Россия Дональду Трампу нужна, чтобы решить ряд вопросов, которые его очень интересуют. Первое, это, конечно, вопрос Арктики. И вот если мы посмотрим, что Дмитриев привез первый раз, когда приехал в Вашингтон. Там очень большой был экономический блок по Арктике. Это то, что было нужно самому Трампу",  говорит политолог.

політологиня Людмила Покровщук про зацікавленість Трампа в Росії
Политолог Людмила Покровщук о заинтересованности американского президента в России. Фото: Новини.LIVE

Учитывая это, можно предположить, что стратегические соглашения в Арктическом регионе становятся одной из карт в переговорном процессе. И здесь интересы Украины могут легко отойти на второй план.

Ранее мы писали, что Трамп сделал заявление о последних встречах Украины и РФ. А также о том, что Кэллог объяснил, на что рассчитывать Украине относительно перемирия.

Одесса владимир путин Дональд Трамп Украина политики Новости Одессы Россия Америка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама