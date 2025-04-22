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Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

22 квітня 2025 06:33
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Чи можливе перемирʼя України та РФ у 2025 році: що кажуть експерти
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Майбутнє російсько-української війни дедалі більше залежить не лише від ситуації на фронті, а й від міжнародної дипломатії. Сигнали, які надходять із Вашингтона, свідчать: Україна входить у складну фазу переговорного процесу, в якій важливо не втратити суб'єктність. Дедалі очевидніше  США можуть зосередитися не на пошуку перемоги, а на збереженні обличчя. Усе частіше звучить думка: можлива нова спроба "домовитися" з Путіним. Але яку ціну за це доведеться заплатити Україні?

Журналісти Новини.LIVE запитали про це у політологині Людмили Покровщук. 

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Санкції для Росії 

Паралельно зі спробами політичного тиску на Росію, США використовують санкційний інструмент. Однак, як виявляється, реальний ефект таких обмежень значно менший, ніж очікувалося. Причина  численні винятки, що дозволяють обходити заборони через спеціальні дозволи Мінфіну. Такий підхід не лише нівелює мету санкцій, а й створює простір для гібридних маніпуляцій з боку РФ. Водночас Україна потребує не символічних заходів, а дієвого ізолювання агресора від світової економіки.

"Треба вести більш жорстку позицію, проти Росії. Тому що ті санкції, які зараз є, саме від Сполучених Штатів зауважу, коли вони вводять санкції, то в Міністерстві Фінансів вводять потім такі генеральні довіреності. І генеральні довіреності видаються підприємствам, яким дозволяється ці санкції не виконувати певною мірою. А нам потрібно, щоб ці санкції повністю виконувалися і саме, щоб вони були більш жорсткими. Тобто потрібно певне таке, не то б сказати ембарго, але більш жорстка позиція щодо зброї" каже політологиня Людмила Покровщук. 

політологиня Людмила Покровщук про санкції для росії
Політологиня Людмила Покровщук про санкції для Росії. Фото: Новини.LIVE

Фактично це означає: що навіть під санкціями Росія зберігає доступ до критичних ресурсів, зокрема до технологій подвійного призначення. Без посилення санкційної політики Москва й надалі фінансуватиме війну шляхом міжнародних каналів.

Кому вигідна пауза у війні

Ідея короткострокового перемир’я, що її просуває частина американського істеблішменту, має привабливий вигляд лише на перший погляд. Насправді ж йдеться не про завершення війни, а про відкладений конфлікт із високими ризиками. За відсутності чіткого механізму контролю за дотриманням домовленостей, такі ініціативи створюють ілюзію миру. Росія отримує час на перегрупування, а Захід змогу тимчасово "вимкнути" війну з інформаційного порядку денного. Україна ж у цьому сценарії  єдина, хто реально ризикує.

"Якщо Трамп вийде на сто днів з оцим частковим, то це, в принципі, вже є прогрес. Але тут також є певна пересторога. Якщо він вийде і заявить, що є часткове перемир'я, то ми повинні розуміти, як воно буде відбуватися. Що таке часткове перемир'я? Як буде це контролюватися? А часу вже зовсім мало. В принципі, часу вже немає в нього. Тому на сьогодні дуже-дуже складний процес", зазначає експертка.

політологиня про те кому вигідна пауза у війні
Експертка Людмила Покровщук про те, кому вигідна пауза у війні. Фото: Новини.LIVE

Досвід попередніх "перемир’їв"  Мінських домовленостей  демонструє, що такі формати не працюють без жорстких гарантій. І найголовніше  без готовності карати порушника.

Симпатія Трампа до Путіна

Особисте ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна давно викликає запитання у політичних аналітиків. У цьому контексті важливо розуміти, що Трамп сприймає Росію не як загрозу, а як імперію, яку варто поважати. Така позиція не лише небезпечна, а й деструктивна для глобального балансу сил. 

"Він імператор, у нього така політика. Йому, в принципі, може не подобатися те, що Путін робить в Росії. Але це він робить в Росії, і Трампу на це все одно. Але за його словами, Росія це імперія" зауважує експертка. 

політологиня Людмила Покровщук про симпатію Трампа до Путіна
Експертка Людмила Покровщук про симпатію Трампа до Путіна. Фото: Новини.LIVE

Це пояснює, чому Трамп часто відмовляється від оцінок дій Кремля, пропонуючи "домовитися як лідери". І саме тут криється найбільша небезпека для України.

Трамп зацікавлений у Росії

Поза межами публічного обговорення існує ще один  економічний вимір американсько-російських відносин. І тут ключовим є регіон Арктики, багатий на ресурси та стратегічно важливий у військовому контексті. Трамп, як бізнесмен, не може ігнорувати ці можливості, особливо в умовах конкуренції з Китаєм. Саме тому навіть під час війни зберігається кулуарна економічна комунікація з РФ. Цей чинник суттєво ускладнює прозорість політики США щодо війни в Україні.

"Росія Дональду Трампу потрібна, щоб вирішити ряд питань, які його дуже цікавлять. Перше, це, звісно, питання Арктики. І от якщо ми подивимося, що Дмитрієв привіз перший раз, коли приїхав у Вашингтон. Там дуже великий був економічний блок по Арктиці. Це те, що було потрібно самому Трампу" каже політологиня.

політологиня Людмила Покровщук про зацікавленість Трампа в Росії
Політологиня Людмила Покровщук про зацікавленість американського президента в Росії. Фото: Новини.LIVE

З огляду на це, можна припустити, що стратегічні угоди в Арктичному регіоні стають однією з карт у перемовному процесі. І тут інтереси України можуть легко відійти на другий план.

Раніше ми писали, що Трамп зробив заяву про останні зустрічі України та РФ. А також про те, що Келлог пояснив, на що розраховувати Україні щодо перемир'я. 

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