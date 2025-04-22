Наслідки нічного удару по Одесі — є постраждалі

Дронова атака на Одесу вночі — що постраждало
Вночі 21 квітня ворог поцілив ударними дронами по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники.
Про це повідомляє міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Постраждалі внаслідок атаки
Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади в Одесі, автомобілі містян. За попередніми даними, через атаку постраждали три людини. Їм надають медичну допомогу.
Допомога постраждалим
Наразі вже розгорнули оперативний штаб, де надають консультації, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей. А також отримати компенсацію з держбюджету за програмою єВідновлення.
"На допомогу людям прийдуть наші надійні партнери — громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів", — йдеться у повідомленні Геннадія Труханова.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про перемир'я для РФ та України.
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