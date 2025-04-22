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Дронова атака на Одесу вночі — що постраждало

22 квітня 2025 09:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки нічного удару по Одесі — є постраждалі
Наслідки атаки. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Вночі 21 квітня ворог поцілив ударними дронами по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. 

Про це повідомляє міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Постраждалі внаслідок атаки

Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади в Одесі, автомобілі містян. За попередніми даними, через атаку постраждали три людини. Їм надають медичну допомогу. 

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Гасіння пожежі. Фото: Офіційний канал міста
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Пожежа у дворі. Фото: Офіційний канал міста

Допомога постраждалим

Наразі вже розгорнули оперативний штаб, де надають консультації, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей. А також отримати компенсацію з держбюджету за програмою єВідновлення.

"На допомогу людям прийдуть наші надійні партнери — громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів", — йдеться у повідомленні Геннадія Труханова.

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Після обстрілу. Фото: Офіційний канал міста
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Пошкоджений будинок. Фото: Офіційний канал міста

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки. 

Ворог здійснив дронову атаку на Одесу — які наслідки (фото) - фото 5
Пошкоджена будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ворог здійснив дронову атаку на Одесу — які наслідки (фото) - фото 6
Вибите скло. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ворог здійснив дронову атаку на Одесу — які наслідки (фото) - фото 7
Місце падіння дрону. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи в Одесі. А також про перемир'я для РФ та України.

Одеса Геннадій Труханов обстріли Новини Одеси війна в Україні
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