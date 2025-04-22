Обстрел Одессы 21 апреля — много пожаров, повреждений и есть пострадавшие

В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе
В понедельник поздно вечером, 21 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотники. В результате атак есть много повреждений и несколько пострадавших.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Одессы 21 апреля вечером
"Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета", — говорится в сообщении.
Из-за вражеской атаки были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 3 человека.
"От ГСЧС привлечено 78 пожарных и 21 единица техники", — добавили чрезвычайники.
Напомним, что Одесса оказались под атакой дронов, в результате чего примерно в 22:00, 21 апреля, в городе раздавались звуки взрывов.
Также мы писали, что чуть больше назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала тоже стали вражеские беспилотники.
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