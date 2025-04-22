Обстрел Одессы 21 апреля — много пожаров, повреждений и есть пострадавшие

Спасатель на месте происшествия в Одессе. Фото: t.me/dsns_telegram

В понедельник поздно вечером, 21 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотники. В результате атак есть много повреждений и несколько пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия обстрела Одессы 21 апреля вечером

"Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета", — говорится в сообщении.

Из-за вражеской атаки были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 3 человека.

"От ГСЧС привлечено 78 пожарных и 21 единица техники", — добавили чрезвычайники.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, что Одесса оказались под атакой дронов, в результате чего примерно в 22:00, 21 апреля, в городе раздавались звуки взрывов.

Также мы писали, что чуть больше назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала тоже стали вражеские беспилотники.