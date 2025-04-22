Обстріл Одеси 21 квітня — багато пожеж, пошкоджень та є постраждалі

Рятувальник на місці події в Одесі. Фото: t.me/dsns_telegram

У понеділок пізно ввечері, 21 квітня, росіяни атакувати Одесу ударними безпілотники. Внаслідок атак є багато пошкоджень та декілька постраждалих осіб.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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"Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради", — йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. За попередніми даними, постраждали щонайменше 3 людини.

"Від ДСНС залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки", — додали надзвичайники.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що Одеса опинилися під атакою дронів, внаслідок чого приблизно о 22:00, 21 квітня, в місті лунали звуки вибухів.

Також ми писали, що трохи більше тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу теж стали ворожі безпілотники.