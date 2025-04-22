Последствия вечерней атаки дронами РФ на Одессу 21 апреля 2025 года - что рассказали местные

Обстрел Одессы — появились фотографии с мест разрушений
Тысячи квартир, десятки автомобилей, школы — результат очередной российской атаки на Одессу. Вечером, когда люди готовились ко сну, враг выпустил по городу беспилотники, которые упали в густонаселенном жилом квартале.
Новини.LIVE узнавали о том, как одесситы пережили эту ночь с места события.
Вечером было страшно
После пережитой ночи люди понемногу начинают приходить в себя. Пережитый ужас им теперь никогда не забыть. Луиза Николаевна пытается спасти свои цветы и рассаду, которую взрывной волной просто снесло. Женщина признается: очень страшно, в такие моменты даже не знаешь, что делать. К счастью, окна остались целыми благодаря тому, что были открыты.
"Весь дом трясло. Балкон раскрыло взрывной волной, но окна не выбило, ведь я их не полностью закрыла. Перевернуло все мои цветы, всю рассаду. Вокруг все было в земле",— рассказывает Луиза Николаевна.
Однако многие соседи Луизы Николаевны остались без окон. У некоторых жителей были изуродованы машины. Сейчас люди только подсчитывают убытки, которые им принесла вечерняя атака РФ.
Взрыв шахеда
В результате прилетов загорелся пожар в жилой застройке. Когда спасатели уже боролись с огнем — взорвался один из шахедов, который до того не сдетонировал. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших как среди местных, так и среди сотрудников ГСЧС.
"Пострадала гражданская инфраструктура, жилые дома, админздание и машины Во время ликвидации произошел сильный взрыв. Взорвался шахед который до этого не сдетонировал. Никто не пострадал, но немного испугались. Несколько минут приходили в себя, но потом продолжили свою работу",— говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.
Сейчас в городе работают оперативные штабы, куда люди обращаются чтобы зафиксировать все повреждения имущества с целью дальнейшей компенсации.
Напомним, недавно мы писали об опасности от кораблей врага в Черном море. А также о взрывах, которые раздавались в Одессе.
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