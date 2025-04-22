Последствия вечерней атаки дронами РФ на Одессу 21 апреля 2025 года - что рассказали местные

Уборка последствий. Фото: Новости. LIVE

Тысячи квартир, десятки автомобилей, школы — результат очередной российской атаки на Одессу. Вечером, когда люди готовились ко сну, враг выпустил по городу беспилотники, которые упали в густонаселенном жилом квартале.

Новини.LIVE узнавали о том, как одесситы пережили эту ночь с места события.

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Вечером было страшно

После пережитой ночи люди понемногу начинают приходить в себя. Пережитый ужас им теперь никогда не забыть. Луиза Николаевна пытается спасти свои цветы и рассаду, которую взрывной волной просто снесло. Женщина признается: очень страшно, в такие моменты даже не знаешь, что делать. К счастью, окна остались целыми благодаря тому, что были открыты.

"Весь дом трясло. Балкон раскрыло взрывной волной, но окна не выбило, ведь я их не полностью закрыла. Перевернуло все мои цветы, всю рассаду. Вокруг все было в земле",— рассказывает Луиза Николаевна.

Луиза Николаевна, осталась без рассады. Фото: Новини.LIVE

Изуродованный дом. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщица убирает последствия. Фото: Новини.LIVE

Однако многие соседи Луизы Николаевны остались без окон. У некоторых жителей были изуродованы машины. Сейчас люди только подсчитывают убытки, которые им принесла вечерняя атака РФ.

Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные балконы. Фото: Новини.LIVE

Балконы после атаки. Фото: Новини.LIVE

Взрыв шахеда

В результате прилетов загорелся пожар в жилой застройке. Когда спасатели уже боролись с огнем — взорвался один из шахедов, который до того не сдетонировал. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших как среди местных, так и среди сотрудников ГСЧС.

"Пострадала гражданская инфраструктура, жилые дома, админздание и машины Во время ликвидации произошел сильный взрыв. Взорвался шахед который до этого не сдетонировал. Никто не пострадал, но немного испугались. Несколько минут приходили в себя, но потом продолжили свою работу",— говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Место взрыва. Фото: Новини.LIVE

Обломки шахеда. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в городе работают оперативные штабы, куда люди обращаются чтобы зафиксировать все повреждения имущества с целью дальнейшей компенсации.

Напомним, недавно мы писали об опасности от кораблей врага в Черном море. А также о взрывах, которые раздавались в Одессе.