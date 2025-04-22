Ракетоноситель России в Черном море — какая угроза обстрелов для Одесской области

Ракетоносители РФ. Фото иллюстративное: REUTERS

РФ до сих пор удерживает на патрулировании в Черном море ракетоноситель с "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей России.

Об этом 22 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама

Читайте также:

Количество кораблей в морях

В Черном море сейчас находится один военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное на рейды выведено 2 судна РФ, которые снаряжены 12 "Калибрами". В Азовской акватории присутствие врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы.

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 4 судна, которые затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию не зашло в интересах РФ ни одного корабля. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о дроновой атаке на Одессу. А также о взрывах, которые слышали в городе.