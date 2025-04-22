Ракетоноситель России в Черном море — какая угроза обстрелов для Одесской области

Корабли врага на дежурстве в Черном море — угроза для Одесчины
РФ до сих пор удерживает на патрулировании в Черном море ракетоноситель с "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей России.
Об этом 22 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном море сейчас находится один военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное на рейды выведено 2 судна РФ, которые снаряжены 12 "Калибрами". В Азовской акватории присутствие врага не зафиксировано.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 4 судна, которые затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию не зашло в интересах РФ ни одного корабля. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о дроновой атаке на Одессу. А также о взрывах, которые слышали в городе.
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