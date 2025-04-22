Ракетоносій Росії у Чорному морі — яка загроза обстрілів для Одещини

Ракетоносії РФ. Фото ілюстративне: REUTERS

РФ досі утримує на патрулюванні у Чорному морі ракетоносій із "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів Росії.

Про це 22 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває один військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне на рейди виведено 2 судна РФ, які споряджені 12 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили.

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 4 судна, які потім продовжило рух у бік Босфору. До Азовської акваторії не зайшло в інтересах РФ жодного корабля. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дронову атаку на Одесу. А також про вибухи, які чули в місті.