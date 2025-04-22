Пошкоджена російським дроновим обстрілом школа в Одесі - фото

Пошкоджена школа. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської дронової атаки вчора ввечері в одеських школах було вибито понад 90 вікон, через що деякі учні сьогодні перейшли на дистанційне навчання. Наразі співробітники учбових закладів прибирають наслідки удару, аби діти могли якнайшвидше повернутися до класів.

Новини.LIVE дізнавалися про стан однієї зі шкіл з місця події.

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Вибиті вікна та двері

В одній із одеських шкіл було пошкоджено більше 45 вікон. Вибухова хвиля вибила скління та зламала рами. Сильно постраждали і двері учбового закладу. У деяких класах навчати дітей наразі неможливо.

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Зламана рама. Фото: Новини.LIVE

Директор установи Лілія Пенязенко ледве стримує сльози, пригадуючи минулу ніч. Під час обстрілу в будівлі перебував охоронець, який, на щастя не постраждав.

"Прибираємо скло, далі будуть затягувати вікна плівкою. Вже співкувалися з підрядниками, які будуть ремонтувати вікна. Як тільки закінчимо прибирання, переведемо дітей з пошкоджених кабінетів у кабінети з цілими вікнами і будемо працювати",— каже Лілія Пенязенко.

Лілія Пенязенко. Фото: Новини.LIVE

Віко треба міняти. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження під стелею. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу на сьогодні дітей у цій школі перевели на дистанційне навчання, доки не усунуть усі наслідки дронової атаки РФ.

Багато зламаних вікон. Фото: Новини.LIVE

Класс тепер зачинений. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від кораблів у Чорному морі. А також про фотографії з місць прильотів в Одесі.