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Медики рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки РФ

22 апреля 2025 13:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Состояние пострадавших в результате дроновой атаки России на Одессу
Больница. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате вечерней атаки РФ на Одессу пострадали три человека, двоих из них доставили в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает, медики наблюдают за потерпевшими.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель медицинского директора по стационарной работе больницы Михаил Чайка.

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Состояние пострадавших

В больницу в результате вечерней атаки были доставлены двое пострадавших. Одного из них срочно направили в отделение нейрохирургии с резаной раной левой теменной области. Однако его жизнь уже в безопасности, говорят медики. Другой пострадавший попал в травматологию с переломом нижней трети голени.

"В настоящее время пациентам оказывается вся необходимая помощь. Состояние пациентов стабильное, средней тяжести. Они находятся под постоянным наблюдением врачей. Все жизненно важные показатели контролируются", — говорит заместитель медицинского директора по стационарной работе больницы Михаил Чайка.

Состояние пострадавших в результате обстрела Одессы дронами - фото 1
Михаил Чайка, работник больницы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о последствиях вечернего обстрела Одессы. А также об угрозе от российских ракетоносителей.

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