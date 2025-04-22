Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атака на Одесу — медики розповіли про стан постраждалих arrow

Атака на Одесу — медики розповіли про стан постраждалих

22 квітня 2025 13:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Стан постраждалих в результаті дронової атаки Росії на Одесу
Лікарня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу постраждали троє людей, двох із них доставили до однієї з міських лікарень у стані середньої важкості. Наразі їх життю нічого не загрожує, медики спостерігають за потерпілими.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.

Реклама
Читайте також:

Стан постраждалих

До лікарні внаслідок вечірньої атаки було доставлено двох постраждалих. Одного з них терміново спрямували до відділення нейрохірургії з різаною раною лівої тімянної ділянки. Однак його життя наразі вже у безпеці, кажуть медики. Інший потерпілий потрапив до травматології з переломом нижньої треті гомілки.

"На даний час пацієнтам надається вся необхідна допомога. Стан пацієнтів стабільний, середньої тяжкості. Вони перебувають під постійним наглядом лікарів. Усі життєво важливі показники контролюються", — каже  заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.

Стан постраждалих внаслідок обстрілу Одеси дронами - фото 1
Михайло Чайка, працівник лікарні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки вечірнього обстрілу Одеси. А також про загрозу від російських ракетоносіїв.

Одеса медики обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама