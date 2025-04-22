Стан постраждалих в результаті дронової атаки Росії на Одесу

Атака на Одесу — медики розповіли про стан постраждалих
Внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу постраждали троє людей, двох із них доставили до однієї з міських лікарень у стані середньої важкості. Наразі їх життю нічого не загрожує, медики спостерігають за потерпілими.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.
Стан постраждалих
До лікарні внаслідок вечірньої атаки було доставлено двох постраждалих. Одного з них терміново спрямували до відділення нейрохірургії з різаною раною лівої тімянної ділянки. Однак його життя наразі вже у безпеці, кажуть медики. Інший потерпілий потрапив до травматології з переломом нижньої треті гомілки.
"На даний час пацієнтам надається вся необхідна допомога. Стан пацієнтів стабільний, середньої тяжкості. Вони перебувають під постійним наглядом лікарів. Усі життєво важливі показники контролюються", — каже заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки вечірнього обстрілу Одеси. А також про загрозу від російських ракетоносіїв.
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