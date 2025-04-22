Стан постраждалих в результаті дронової атаки Росії на Одесу

Лікарня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу постраждали троє людей, двох із них доставили до однієї з міських лікарень у стані середньої важкості. Наразі їх життю нічого не загрожує, медики спостерігають за потерпілими.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.

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Стан постраждалих

До лікарні внаслідок вечірньої атаки було доставлено двох постраждалих. Одного з них терміново спрямували до відділення нейрохірургії з різаною раною лівої тімянної ділянки. Однак його життя наразі вже у безпеці, кажуть медики. Інший потерпілий потрапив до травматології з переломом нижньої треті гомілки.

"На даний час пацієнтам надається вся необхідна допомога. Стан пацієнтів стабільний, середньої тяжкості. Вони перебувають під постійним наглядом лікарів. Усі життєво важливі показники контролюються", — каже заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Михайло Чайка.

Михайло Чайка, працівник лікарні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки вечірнього обстрілу Одеси. А також про загрозу від російських ракетоносіїв.