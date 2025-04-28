РФ с помощью дружбы с военными захватила Крым в 2014 году - Неижпапа

Оккупация Крыма. Фото иллюстративное: Прокуратура автономной республика Крым

Россия подготовила оккупацию Крыма благодаря "дружбе" с Украиной и военными на полуострове. В Киеве знали о таких планах РФ, однако не смогли им помешать и предупредить аннексию.

Об этом в интервью журналистам Крым.Реалии рассказал командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

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Атмосфера дружбы

По словам командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы, еще до 2014 года РФ создавала в Крыму атмосферу "дружбы" между военными, чтобы размыть восприятие угрозы. Многие офицеры не видели в россиянах врагов, что позволило быстро и без особого сопротивления оккупировать полуостров.

"Тогда в Крыму, где все говорят на русском, многие офицеры даже не поняли, что Россия это враг. Это сейчас мы понимаем, что это нация, которая нас ненавидит. Говорят что мы нацисты, бандеровцы. А в то время этого не было, особенно в Крыму. Там была создана такая атмосфера дружбы с Россией, что не понимали, что РФ враг", — говорит Алексей Неижпапа.

Алексей Неижпапа добавил, что украинское руководство знало о планах врага еще в 2013 году, но не смогло вовремя остановить захват.

Напомним, недавно мы писали о сбитии дронов над Одесской областью. А также о последствиях очередной атаки.