Росія вивела ракетоносії у Чорне море — загроза для Одещини

Ракетоносій у морі Фото ілюстративне: depositphotos.com

РФ знову вивела на патрулювання у Чорне море ракетоносій з "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів Росії.

Про це 28 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває 1 військовий корабельРосії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне на рейди виведено 3 судна РФ, 1 з яких споряджене 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 6 суден, 3 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії не зайшло в інтересах РФ 2 кораблі, що прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, за допомогою чого РФ захопила Крим. А також про збиття дронів над Одещиною.