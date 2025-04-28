Россия вывела ракетоносители в Черное море - угроза для Одесской области

Ракетоноситель в море Фото иллюстративное: depositphotos.com

РФ снова вывела на патрулирование в Черное море ракетоноситель с "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей России.

Об этом 28 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится 1 военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное на рейды выведено 3 судна РФ, 1 из которых снаряжено 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 6 судов, 3 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию не зашло в интересах РФ 2 корабля, направлявшихся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, с помощью чего РФ захватила Крым. А также о сбивании дронов над Одесской областью.