Одещина у небезпеці — ракетоносії РФ на патрулюванні

Кораблі РФ у морі — яка небезпека для Одещини
РФ вивела свої ракетоносії з патрулювання у Чорному морі. Але у Середземній акваторії наразі фіксується присутність військових кораблів Росії, які можуть запустити до 26 "Калібрів".
Про це 9 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кількість кораблів у морях
У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. У Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.
Рух Керченською протокою
Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 8 суден, 5 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 6 кораблів, 3 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 145 дронів, що запустили вночі по Україні. А також про знищення бомбардувальника РФ.
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