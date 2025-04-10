Одещина у небезпеці — ракетоносії РФ на патрулюванні

Російські кораблі. Фото ілюстративне: pexels

РФ вивела свої ракетоносії з патрулювання у Чорному морі. Але у Середземній акваторії наразі фіксується присутність військових кораблів Росії, які можуть запустити до 26 "Калібрів".

Про це 9 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. У Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Скриншот: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 8 суден, 5 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 6 кораблів, 3 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 145 дронів, що запустили вночі по Україні. А також про знищення бомбардувальника РФ.