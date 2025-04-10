Одесская область в опасности — ракетоносители РФ на патрулировании

Российские корабли. Фото иллюстративное: pexels

РФ вывела свои ракетоносители с патрулирования в Черном море. Но в Средиземной акватории пока фиксируется присутствие военных кораблей России, которые могут запустить до 26 "Калибров".

Об этом 9 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. В Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Скриншот: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 8 судов, 5 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 6 кораблей, 3 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о 145 дронах, которые запустили ночью по Украине. А также об уничтожении бомбардировщика РФ.