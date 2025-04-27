Ситуація на Кримському мосту — Плетенчук розкрив деталі

Незаконно збудований Кримський міст. Фото: скриншот

На Кримському мосту знову фіксують проблеми з рухом транспорту. Росіяни посилили контроль і огляди через загрози безпеці. Перевірки нагадують перетин кордону і викликають обурення навіть серед місцевих жителів.

Про це у неділю, 27 квітня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, на об'єкті періодично проводяться "різноманітні догляди", під час яких можуть знайти підозрілі речі, що змушує повністю зупиняти рух.

"Іноді бувають інциденти, коли щось підозріле знаходять, і тоді вони посилюють пильність. Рух просто стає", — пояснив Плетенчук.

Перевірки на Кримському мосту

Він каже, що місцеві жителі та нелегальні туристи неодноразово скаржилися на жорсткий режим перепуску. Перевірки проводять, як на перетині кордону.

"Там режим перепускний, майже як на перетині державного кордону. Це вкотре підтверджує, що Крим не приростає до Росії, а залишається окупованою територією", — наголосив речник.

Плетенчук також зазначив, що наразі міст має велике навантаження, адже росіяни розпочали туристичний сезон в Криму. Пропускна спроможність об'єкта обмежена, що затягує рух транспорту і створює кілометрові черги.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Одещину дронами, є руйнування та постраждалі. Також ми писали, що у Чорному морі наразі на чергуванні перебуває споряджений ракетоносій.