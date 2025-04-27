Ракетоносії РФ у Чорному морі — скільки "Калібрів" напоготові

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 27 квітня з'явилися нові дані про активність ворожого флоту в Чорному, Азовському та Середземному морях. Наразі у водоймах окупанти тримають ракетоносії, які здатні нести до 18 ракет типу "Калібр", тож варто бути уважними та не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Про це у неділю, 27 квітня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі один ворожий корабель. Це носій крилатих ракет типу "Калібр", здатний здійснити залп до 6 ракет. В Азовському морі наразі ворожих кораблів не зафіксовано. У Середземному морі зафіксовано чотири ворожі кораблі, два з яких також є носіями "Калібрів" із можливим залпом до 12 ракет.

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли 12 суден. Зокрема, до Чорного моря увійшли 4 судна, три з яких попрямували у бік протоки Босфор. До Азовського моря увійшли 8 суден, серед них три прибули з боку Босфору.

Окрім цього, військові кажуть про постійне порушення РФ Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Російські судна продовжують вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS), що створює небезпеку для цивільного судноплавства і ускладнює контроль за їх переміщеннями.

Нагадаємо, внаслідок дронового обстрілу Одещини постраждала місцева мешканка та є руйнування. Також ми писали, що російські окупанти готують нову тактику наступів на фронті в Україні вже на літо та осінь