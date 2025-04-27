Ракетоносители РФ в Черном море — сколько "Калибров" наготове

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 27 апреля появились новые данные об активности вражеского флота в Черном, Азовском и Средиземном морях. Сейчас в водоемах оккупанты держат ракетоносители, которые способны нести до 18 ракет типа "Калибр", поэтому стоит быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

В Черном море один вражеский корабль. Это носитель крылатых ракет типа "Калибр", способный осуществить залп до 6 ракет. В Азовском море пока вражеских кораблей не зафиксировано. В Средиземном море зафиксировано четыре вражеских корабля, два из которых также являются носителями "Калибров" с возможным залпом до 12 ракет.

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошли 12 судов. В частности, в Черное море вошли 4 судна, три из которых направились в сторону пролива Босфор. В Азовское море вошли 8 судов, среди них три прибыли со стороны Босфора.

Кроме этого, военные говорят о постоянном нарушении РФ Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Российские суда продолжают выключать системы автоматической идентификации (AIS), что создает опасность для гражданского судоходства и затрудняет контроль за их перемещениями.

Напомним, в результате дронового обстрела Одесской области пострадала местная жительница и есть разрушения. Также мы писали, что российские оккупанты готовят новую тактику наступлений на фронте в Украине уже на лето и осень