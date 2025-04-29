РФ спрятала десантный корабль Тапир между украинскими судами в Крыму

Тапир буксуют. Фото: Крымский ветер

Оккупанты разместили в Севастополе большой десантный корабль Черноморского флота России между захваченными украинскими судами. Таким образом РФ пытается спасти его от поражения огнем.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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В Сухарную бухту Севастополя оккупанты переставили большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". Надстройка судна сейчас закрыта маскировочной сетью. Добавим, у причалов в бухте уже стояли захваченные в 2014 году украинские БДК "Константин Ольшанский" и "Славутич".

"Напомним, оккупанты ежедневно, чаще под покровом ночи, переставляют корабли, чтобы избежать украинских ударов. Но "Наши глаза" все видят",— говорится в сообщении Крымского ветра.

Корабль Тапир

Большие десантные корабли проекта 1171 "Тапир" (по классификации НАТО Alligator) — серия советских больших десантных кораблей (БДК) ближней и дальней морской зоны. Строились на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Эти суда предназначены для высадки десантов на необорудованном побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Тапир буксируют в бухту. Фото: Крымский ветер

Тапир в Крыму, фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о слежке за жителями Крыма. А также о том, почему Черноморский флот остался без защиты.