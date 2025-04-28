В Криму окупанти запровадили систему інтелектуального стеження за цивільними

Співробітник ФСБ. Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

Окупанти перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження за місцевими мешканцями. На окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Система "інтелектуального спостереження", яку запроваджують в окупованому Криму, збиратиме відео з усіх камер, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам РФ. Таким чином під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, впевнені у Центрі національного спротиву.

"Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом. Центр національного спротиву наголошує: окупанти не приносять порядок — тільки страх і репресії", — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що Чорноморський флот в Криму залишився без захисту. А також про загрозу від ракетоносіїв РФ.