В Крыму оккупанты ввели систему интеллектуальной слежки за гражданскими лицами

Россия ввела систему слежки за жителями Крыма
Оккупанты превращают аннексированный Крым в зону сплошной слежки за местными жителями. На оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Жители Крыма под наблюдением
Система "интеллектуального наблюдения", которую вводят в оккупированном Крыму, будет собирать видео со всех камер, анализировать его и передавать спецслужбам РФ. Таким образом, под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими, уверены в Центре национального сопротивления.
"Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом. Центр национального сопротивления отмечает: оккупанты не приносят порядок — только страх и репрессии", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Напомним, еще недавно мы писали о том, что Черноморский флот в Крыму остался без защиты. А также об угрозе от ракетоносителей РФ.
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