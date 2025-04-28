В Крыму оккупанты ввели систему интеллектуальной слежки за гражданскими лицами

Сотрудник ФСБ. Фото: Крымскотатарский ресурсный центр

Оккупанты превращают аннексированный Крым в зону сплошной слежки за местными жителями. На оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Система "интеллектуального наблюдения", которую вводят в оккупированном Крыму, будет собирать видео со всех камер, анализировать его и передавать спецслужбам РФ. Таким образом, под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими, уверены в Центре национального сопротивления.

"Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом. Центр национального сопротивления отмечает: оккупанты не приносят порядок — только страх и репрессии", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что Черноморский флот в Крыму остался без защиты. А также об угрозе от ракетоносителей РФ.