В Криму Росія рятує електростанцію для захисту від безпілотників ЗСУ

Рф у Криму. Фото ілюстративне: akzent

У Севастополі в Криму окупанти накрили електростанцію металевою мережею. Таким чином Росія хоче захистити об'єкт від ймовірного ураження українськими дронами.

Про це повдіомляють журналісти видання "Кримський вітер", посилаючись на дані супутникової зйомки.

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У Балаклавському районі міста поряд із трасою "Таврида" розташована мобільна газотурбінна електростанція (МГТЕС). Її нещодавно повністю накрили металевою мережею для захисту від ураження дронами. Обладнання цієї станції включає шість установок загальною електричною потужністю 129,3 МВт. Їх раніше було перекинуто з Росії до Криму під час блекауту наприкінці 2014 року.

"Наші очі" все бачать: у Севастополі окупанти для захисту від українських дронів накрили електростанцію металевою мережею", — йдеться у повідомленні місцевих журналістів.

Додамо, Україна жодного разу не атакувала об'єкти енергосистеми окупованого півострову.

Супутникова зйомка. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про пожежі після прильоту.