Російським дроном зруйновано відділення Нової пошти в Одесі

Пошкоджене відділення. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок прицільної ворожої атаки в ніч проти 1 травня пошкоджено відділення Нової пошти в Одесі. На щастя, ніхто не постраждав, а керівництво компанії обіцяє компенсувати клієнам вартість посилок.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

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Влучання в поштове відділення

Сьогодні російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень Нової пошти в Одесі. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав. Керівництво компанії наразі підраховує завдані збитки.

"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. Станом на 12:10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється", — йдеться уповідомленні Нової пошти.

У Новій пошті найближчим часом обіцяють звʼязатися з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсувати їхню вартість.

Руйнування відділення. Фото: Новини.LIVE

Нова пошта вранці. Фото: Новини.LIVE

Відділення після прильоту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан постраждалих внаслідок атаки. А також про пошкоджений будинок в Одесі.