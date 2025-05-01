Російським дроном зруйновано відділення Нової пошти в Одесі

Все, що залишилось від відділення Нової Пошти в Одесі (фото)
Внаслідок прицільної ворожої атаки в ніч проти 1 травня пошкоджено відділення Нової пошти в Одесі. На щастя, ніхто не постраждав, а керівництво компанії обіцяє компенсувати клієнам вартість посилок.
Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".
Влучання в поштове відділення
Сьогодні російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень Нової пошти в Одесі. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав. Керівництво компанії наразі підраховує завдані збитки.
"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. Станом на 12:10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється", — йдеться уповідомленні Нової пошти.
У Новій пошті найближчим часом обіцяють звʼязатися з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсувати їхню вартість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан постраждалих внаслідок атаки. А також про пошкоджений будинок в Одесі.
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