Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото) arrow

Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото)

1 мая 2025 13:43
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Российским дроном разрушено отделение Новой почты в Одессе
Поврежденное отделение. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате прицельной вражеской атаки в ночь на 1 мая повреждено отделение Новой почты в Одессе. К счастью, никто не пострадал, а руководство компании обещает компенсировать клиентам стоимость посылок.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Реклама
Читайте также:

Попадание в почтовое отделение

Сегодня российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений Новой почты в Одессе. К счастью, дрон-камикадзе не сдетонировал. Ночью работников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал. Руководство компании сейчас подсчитывает нанесенный ущерб.

"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов. Общая сумма нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении Новой почты.

В Новой почте в ближайшее время обещают связаться с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсировать их стоимость.

Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото) - фото 1
Разрушение отделения. Фото: Новини.LIVE
Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото) - фото 2
Новая почта утром. Фото: Новини.LIVE
Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото) - фото 3
Отделение после прилета. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о состоянии пострадавших в результате атаки. А также о поврежденном доме в Одессе.

Одесса Новая почта обстрелы Новости Одессы война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама