Российским дроном разрушено отделение Новой почты в Одессе

Все, что осталось от отделения Новой Почты в Одессе (фото)
В результате прицельной вражеской атаки в ночь на 1 мая повреждено отделение Новой почты в Одессе. К счастью, никто не пострадал, а руководство компании обещает компенсировать клиентам стоимость посылок.
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
Попадание в почтовое отделение
Сегодня российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений Новой почты в Одессе. К счастью, дрон-камикадзе не сдетонировал. Ночью работников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал. Руководство компании сейчас подсчитывает нанесенный ущерб.
"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов. Общая сумма нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении Новой почты.
В Новой почте в ближайшее время обещают связаться с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсировать их стоимость.
Напомним, недавно мы писали о состоянии пострадавших в результате атаки. А также о поврежденном доме в Одессе.
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