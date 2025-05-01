Российским дроном разрушено отделение Новой почты в Одессе

Поврежденное отделение. Фото: Новини.LIVE

В результате прицельной вражеской атаки в ночь на 1 мая повреждено отделение Новой почты в Одессе. К счастью, никто не пострадал, а руководство компании обещает компенсировать клиентам стоимость посылок.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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Сегодня российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений Новой почты в Одессе. К счастью, дрон-камикадзе не сдетонировал. Ночью работников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал. Руководство компании сейчас подсчитывает нанесенный ущерб.

"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов. Общая сумма нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении Новой почты.

В Новой почте в ближайшее время обещают связаться с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсировать их стоимость.

Разрушение отделения. Фото: Новини.LIVE

Новая почта утром. Фото: Новини.LIVE

Отделение после прилета. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о состоянии пострадавших в результате атаки. А также о поврежденном доме в Одессе.