Стало відомо про стан постарждалих внаслідок дронової атаки на Одесу в ніч на 1 травня

Лікарі розповіли про стан одеситів, які отримали поранення
Стало відомо про стан постарждалих внаслідок дронової атаки на Одесу. Двох чоловіків у тяжкому стані очікують оперативні втручання пов'язані із переломами, ще четверо отримали легкі ушкодження.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомив директор однієї з міських клінічних лікарень Денис Себов.
Стан постраждалих
У лікарні зараз перебувають 6 пацієнтів, двоє з яких — у тяжкому стані. Чоловік 38 років отримав закритий перелом передпліччя. А 70-річний містянин зламав грудний відділ хребта. У решти потерпілих різані рани та забої, їм надали амбулаторну допомогу.
"Це в першу чергу різані та енергетичні травми. Тобто пов'язані з прямим впливом вибухових хвиль. Пацієнти мають тяжкий стан у зв'язку з відкритими переломами і з переломом хребта. Вони госпіталізовані, проводиться лікування", — каже директор однієї з міських лікарень Денис Себов.
Двох тяжких пацієнтів наразі лікарі готують до оперативних втручань, однак їх стан вдалося стабілізувати.
Подробиці атаки
Цієї ночі Росія запустила 170 дронів, 13 з яких вдарили по Одесі. Внаслідок обстрілу двоє містян, на жаль, загинуло. Крім того, в результаті атаки поранення різного ступеню важкості отримали 15 людей. Дев'ятеро з них лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 16-поверховий будинок після влучання шахедом. А також про інші наслідки нічної атаки.
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