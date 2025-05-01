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Лікарі розповіли про стан одеситів, які отримали поранення

1 травня 2025 13:08
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Стало відомо про стан постарждалих внаслідок дронової атаки на Одесу в ніч на 1 травня
Карета швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Стало відомо про стан постарждалих внаслідок дронової атаки на Одесу. Двох чоловіків у тяжкому стані очікують оперативні втручання пов'язані із переломами, ще четверо отримали легкі ушкодження.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив директор однієї з міських клінічних лікарень Денис Себов.

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Стан постраждалих

У лікарні зараз перебувають 6 пацієнтів, двоє з яких — у тяжкому стані. Чоловік 38 років отримав закритий перелом передпліччя. А 70-річний містянин зламав грудний відділ хребта. У решти потерпілих різані рани та забої, їм надали амбулаторну допомогу.

"Це в першу чергу різані та енергетичні травми. Тобто пов'язані з прямим впливом вибухових хвиль. Пацієнти мають тяжкий стан у зв'язку з відкритими переломами і з переломом хребта. Вони госпіталізовані, проводиться лікування", — каже директор однієї з міських лікарень Денис Себов.

Двох тяжких пацієнтів наразі лікарі готують до оперативних втручань, однак їх стан вдалося стабілізувати.

В якому стані постраждалі внаслідок атаки на Одесу - фото 1
Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Подробиці атаки

Цієї ночі Росія запустила 170 дронів, 13 з яких вдарили по Одесі. Внаслідок обстрілу двоє містян, на жаль, загинуло. Крім того, в результаті атаки поранення різного ступеню важкості отримали 15 людей. Дев'ятеро з них лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 16-поверховий будинок після влучання шахедом. А також про інші наслідки нічної атаки.

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