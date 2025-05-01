Стало известно о состоянии пострадавших в результате дроновой атаки на Одессу в ночь на 1 мая

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стало известно о состоянии постарждалих в результате дроновой атаки на Одессу. Двух мужчин в тяжелом состоянии ожидают оперативные вмешательства связанные с переломами, еще четверо получили легкие повреждения.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил директор одной из городских клинических больниц Денис Себов.

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Состояние пострадавших

В больнице сейчас находятся 6 пациентов, двое из которых — в тяжелом состоянии. Мужчина 38 лет получил закрытый перелом предплечья. А 70-летний горожанин сломал грудной отдел позвоночника. У остальных пострадавших резаные раны и ушибы, им оказали амбулаторную помощь.

"Это в первую очередь резаные и энергетические травмы. То есть связанные с прямым воздействием взрывных волн. Пациенты имеют тяжелое состояние в связи с открытыми переломами и с переломом позвоночника. Они госпитализированы, проводится лечение", — говорит директор одной из городских больниц Денис Себов.

Двух тяжелых пациентов сейчас врачи готовят к оперативным вмешательствам, однако их состояние удалось стабилизировать.

Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Подробности атаки

Этой ночью Россия запустила 170 дронов, 13 из которых ударили по Одессе. В результате обстрела двое горожан, к сожалению, погибли. Кроме того, в результате атаки ранения разной степени тяжести получили 15 человек. Девять из них лечатся амбулаторно.

Напомним, недавно мы писали о 16-этажном доме после попадания шахедом. А также о других последствиях ночной атаки.