Стало известно о состоянии пострадавших в результате дроновой атаки на Одессу в ночь на 1 мая

Врачи рассказали о состоянии одесситов, получивших ранения
Стало известно о состоянии постарждалих в результате дроновой атаки на Одессу. Двух мужчин в тяжелом состоянии ожидают оперативные вмешательства связанные с переломами, еще четверо получили легкие повреждения.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил директор одной из городских клинических больниц Денис Себов.
Состояние пострадавших
В больнице сейчас находятся 6 пациентов, двое из которых — в тяжелом состоянии. Мужчина 38 лет получил закрытый перелом предплечья. А 70-летний горожанин сломал грудной отдел позвоночника. У остальных пострадавших резаные раны и ушибы, им оказали амбулаторную помощь.
"Это в первую очередь резаные и энергетические травмы. То есть связанные с прямым воздействием взрывных волн. Пациенты имеют тяжелое состояние в связи с открытыми переломами и с переломом позвоночника. Они госпитализированы, проводится лечение", — говорит директор одной из городских больниц Денис Себов.
Двух тяжелых пациентов сейчас врачи готовят к оперативным вмешательствам, однако их состояние удалось стабилизировать.
Подробности атаки
Этой ночью Россия запустила 170 дронов, 13 из которых ударили по Одессе. В результате обстрела двое горожан, к сожалению, погибли. Кроме того, в результате атаки ранения разной степени тяжести получили 15 человек. Девять из них лечатся амбулаторно.
Напомним, недавно мы писали о 16-этажном доме после попадания шахедом. А также о других последствиях ночной атаки.
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