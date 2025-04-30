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Гуманітарні автобуси в Одесі все ж вийдуть на маршрути — коли

30 квітня 2025 14:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Гуманітарні автобуси скоро вийдуть на маршрути Одеси - Труханов
Гуманітарні автобуси. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Верховна Рада у другому читанні ухвалила урядовий законопроєкт щодо гуманітарних автобусів. Відтепер інклюзивний та екологічний транспорт, що простоювава у боксах, зможе вийти на міські маршрути. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Гуманітарні автобуси

Одеса зможе застосовувати для перевезення пасажирів двадцять сучасних автобусів Mercedes, що були передані містами-побратимами у 2024 році. Через законодавчі обмеження вони весь цей час простоювали в автопарку "Одесміськелектротранс", однак завдяки прийнятому закоропроєкту зможуть вийти на маршрути. Як тільки стане можливим, їх планують запустити у Пересипському та Київському районах.

"Попереду важливий крок — Кабмін має розробити порядок використання гуманітарних автобусів. Це дозволить юридично закріпити транспорт за нашим КП, поставити його на облік і випустити на міські маршрути", — каже міський голова Одеси Геннадій Труханов.

У міськраді додали, що невдовзі розпочнуть пошук і підготовку кваліфікованих водіїв, щоб гарантувати одеситам якість та безпеку перевезень.

Скільки таких автобусів в Україні

Загалом в Україні простоювали понад 350 одиниць транспорту — містких, комфортних і з низьким рівнем вихлопу, що підтверджено експериментально. Додамо, ці гуманітарні автобуси пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та є повністю інклюзивними. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про літак, який помітили біля Одещини. А також про те, що у Миколаєві з'явиться питна вода у кранах.

 

 

Одеса Геннадій Труханов Новини Одеси автобуси громадський транспорт
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