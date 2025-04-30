Росія скидає вибухівку в Чорне море шляхом зернового коридору - ВМС

Корабель в морі. Фото: usm.media

Росія продовжує створювати небезпеку цивільному та торговому судноплавству, скидаючі вибухові пристрої у районі морського коридору. Один із таких "подарунків" сьогодні виявили і знищили ВМС півдня.

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

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Спецпідрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ вчасно виявив і знищив ворожий вибухонебезпечний пристрій у морі поблизу Одещини. За даними ВМС, його було скинуто російським літаком у районі морського коридору.

"Це не просто технічна робота — це щоденна боротьба за безпеку мирних суден, за продовольчу стабільність у світі, за Україну. Дякуємо нашим воїнам за мужність, професіоналізм і рішучість", — йдеться у повідомленні ВМС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ розікрала українські кораблі в Криму. А також про загрозу від ракетоносіїв.