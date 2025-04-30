Росія розікрала українські кораблі, захоплені в Криму після анексії у 2014 році - речник ВМС Плетенчук

БДК "Костянтин Ольшанський". Фото: Урядовий кур'єр

Росія розікрала українські кораблі, захоплені в Криму після анексії півострова у 2014 році. Однак згодом РФ обов'язково понесе за це відповідальність згідно з нормами міжнародного права.

Про це розповів речник Військово-морських України Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Пограбування кораблів

В Військово-морських силах повідомили, що росіяни розікрали усю техніку з українських кораблів у Криму, а декілька з них розібрали на запчастини. Наприклад, БДК "Костянтин Ольшанський" росіяни пиляли протягом 9 років, а згодом терміново намагалися відновити, щоб видати за знищений "Мінськ". Крім того, деякі наші судна окупанти взагалі використовували як мішені. Однак ракетоносій, який відкривав по них вогонь, був потім знищений Силами оборони України.

"Деякі кораблі вони, на жаль, використали як мішені. І це теж такий спосіб показати свою так би мовити велич умовну. Але той корабель, який відпрацьовував по наших мішенях — як раз був ракетний катер, який було знищено в акваторії Чорного моря", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук заявив, що Росія понесе відповідальність з міжнародного права за знищення та використання українських кораблів, захоплених у Криму у 2014 році.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеських лицарів під Торецьком. А також про бій прикордонників на півдні.