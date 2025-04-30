Россия разворовала украинские корабли, захваченные в Крыму после аннексии в 2014 году - спикер ВМС Плетенчук

БДК "Константин Ольшанский". Фото: Урядовый курьер

Россия разворовала украинские корабли, захваченные в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году. Однако РФ впоследствии обязательно понесет за это ответственность согласно нормам международного права.

Об этом рассказал спикер Военно-морских Украины Дмитрий Плетенчук.

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В Военно-морских силах сообщили, что россияне разворовали всю технику с украинских кораблей в Крыму, а несколько из них разобрали на запчасти. Например, БДК "Константин Ольшанский" россияне пилили в течение 9 лет, а затем срочно пытались восстановить, чтобы выдать за уничтоженный "Минск". Кроме того, некоторые наши суда оккупанты вообще использовали как мишени. Однако ракетоноситель, который открывал по ним огонь был потом уничтожен Силами обороны Украины.

"Некоторые корабли они, к сожалению, использовали как мишени. И это тоже такой способ показать свое так сказать величие условное. Но тот корабль, который отрабатывал по нашим мишеням — это ракетный катер, который был уничтожен в акватории Черного моря", — говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия понесет ответственность по международному праву за уничтожение и использование украинских кораблей, захваченных в Крыму в 2014 году.

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